Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla ilgili güncel durumu aktardı. “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE GELİBOLU’DA MÜCADELE SÜRECEK

Bakan Yumaklı, Çanakkale Gelibolu’daki orman yangınının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. “Bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.” sözleriyle, yangınla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.