Kocaeli’nde KBRN Alarmı: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimyasal depolama tesisinde, gün içerisinde saat 17.00 civarında ciddi bir olay meydana geldi. Tesis içerisinde tank temizliği yapan dört işçi, kimyasal maddelerle temas ettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle hastalandı. Durumu fark eden tesis yetkilileri, işçileri hemen Dilovası Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

KBRN EKİBİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbarın ardından, hastaneye Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de katıldığı bu müdahale sırasında, özel koruyucu giysiler içinde bulunan KBRN personeli, hastane bahçesinde hazırlanan özel ünite aracılığıyla işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahaleden sonra, tedavi edilmesi gereken işçiler, sağlık durumlarının daha kapsamlı bir şekilde izlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne transfer edildi.

OLAYLA İLGİLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma açıldı ve tesisteki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıktı. İşçilerin sağlık durumları ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi ön planda tutuluyor.