Kocaeli Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Nuh Cantürk, algının yanlış olduğunu belirtti. KOÜ’yü daha iyi yerlere taşımayı amaçlıyor. Rektörlük süresince birçok etkinlik düzenledi. Engelli tuvaleti yalnızca bir projeydi. Destek için çok fazla çalışma yapıldı. Her zaman öğrencilerin yanındayız vurgusu yaptı

REKTÖR CANTÜRK’TEN YANLIŞ ALGILARA CEVAP

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Rektör Öğrenci Buluşması” etkinliğinde bir öğrenciyle yaşanan diyalogla ilgili oluşturulmaya çalışılan algının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Cantürk, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerle sürekli iletişimde olmayı ve KOÜ’yü daha ileri seviyelere taşımayı kendine prensip edindiğini ifade etti. Rektör olmanın kendisi için bir onur kaynağı olduğunu vurgulayan Cantürk, toplantının, öğrencilerle istişare amaçlı düzenlediği etkinlikler arasında yer aldığını aktardı.

ETKİNLİKLER YOLUYLA ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ DİNLENİYOR

Cantürk, öğrencilerle bir araya gelerek onların sorunlarını, görüşlerini ve önerilerini dinlediğini belirterek, “Bu hadiseden önce 2 saat düşündükleri projeleri dinledim. Onlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan aldıkları proje çerçevesinde üniversitemizin güçlü ve zayıf noktalarını incelemişlerdi. Öğrencilerinin kendisine ulaşabilmesi amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen Cantürk, düzenli olarak talepleri önemsediklerini ve sorunların çözümü için gereken talimatları hemen verdiklerini ifade etti.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Cantürk, engelli öğrencinin kendisine verdiği bilgi ve daha önceki iletişimin önemine dikkat çekerek, “Sorunları çözmek için buradayız. Engelli tuvaleti talebinin karşılanması devletimizin imkanları ile mümkün. Bu konudaki sorunların çözümünde öğrencilerimizin fikirlerini dikkate alarak projelerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. 2023 itibarıyla 14 akademik birimde engelli tuvaletleri ve erişim sistemlerini tamamladıklarını belirten Cantürk, tüm bina projelerinde erişilebilirlik standartlarına uygun planlar yapıldığını da vurguladı.

KAPSAYICI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Cantürk, 2024-2026 dönemini kapsayan “Kapsayıcı ve Erişilebilir Üniversite Yol Haritası” çerçevesinde engelli ve dezavantajlı öğrenciler için çalışmaların süregeldiğini dile getirdi. Rektör olarak göreve geldiği günden beri birçok engelli öğrenciyle görüştüğünü ve ekonomik dezavantajlı öğrencilere destek sağladıklarını kaydederek, “Yanlış şekilde yansımalara çok üzüldüm. Öğrencilerimizle olan ilişkilerim aktif ve dinamik biçimde devam edecek” dedi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TUVALET SORUNU YETKİLİLERCE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Cantürk, engelli öğrencinin fakültede alt katta tuvaleti kullandığını ve kendisine daha önce bir oda ayrıldığını belirtirken, “Bugün de engelli öğrencimiz için yeni bir tuvalet yapıldı. Binanın yapısı nedeniyle engelli asansörü yapılması zor. Ancak elimizden geleni yapmaktan çekinmiyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.