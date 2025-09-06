“Kocaeli’ye Yeni Metro Hattı Geliyor”

KARDELEN PROJESİ İLE ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Kocaeli, “Sanayinin başkenti” olarak bilinirken, yeni metro hattı “Körfezray” ile trafik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu proje, vatandaşlara hızlı, güvenli ve modern ulaşım imkânı sunacak.

28,5 KİLOMETRELİK METRO HATTI İNŞA EDİLECEK

Proje dahilinde 28,5 kilometre uzunluğunda bir metro hattı inşa edilecek. Bu hattın güzergâhı, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasında uzanacak. Toplam 18 istasyondan oluşacak hat, kentin başlıca arterlerini birbirine bağlayarak ulaşımda kolaylık sağlayacak.

GÜNDE 300 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Uraloğlu, yeni hattın saatte 80 kilometre hızla çalışacağını ve günlük ortalama 300 bin yolcu taşıyacağını belirtti. Bu durum, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltarak zaman tasarrufu sağlayacak. Böylece, trafik rahatlayacak ve ekonomik büyüme desteklenecek. Kocaeli’nin sanayi merkezi konumu, yük taşımacılığı ve işçi sirkülasyonunu da büyük ölçüde kolaylaştıracak. Uraloğlu, “Körfezray sayesinde hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurulmuş olacak” diye ifade etti.