Kocaelispor, 12 Maçta Yenilmedi

Kocaelispor’un Yenilmezlik Serisi

1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, son mağlubiyetini 20 Ocak’ta Gençlerbirliği ile oynadığı deplasman maçında 1-0’lık skorla aldı. Bu tarihten beri mücadele ettiği 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Kocaelispor, bu süreçte toplamda 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Kocaelispor’un Son 12 Maçı

Bu 12 maçlık dönemde Kocaelispor, Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Çorum FK ve Sakaryaspor gibi rakipleri karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Diğer yandan, Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor ile oynanan maçlar ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-siyahlılar, bu süreçte 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Kocaelispor Ligde Lider Kalıyor

Kocaelispor, ligin 8, 9, 12, 13, 14 ve 15. haftalarını liderlikte tamamladıktan sonra 17. haftadan itibaren zirvedeki yerini koruyor. Son 32 haftalık mücadelede toplamda 22 haftayı zirvede geçirerek, 16 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmak adına hırsla mücadele ediyor. Dün oynadığı Bandırmaspor karşılaşmasından 2-2’lik sonuçla ayrılan Kocaelispor’un, ligdeki ikinci sıradaki Fatih Karagümrük ile puan farkı 4’e düşerken, üçüncü sıradaki Erzurumspor FK ile fark 9 puana çıktı.

Kocaelispor’un Kalan Maç Programı

Kocaelispor’un kalan 6 haftalık programında ise şu karşılaşmalar bulunuyor: Adanaspor (D), Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Boluspor, Iğdır FK (D), Ankara Keçiörengücü.