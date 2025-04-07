Kocaelispor, 12 Maçtır Yenilmiyor

Kocaelispor, 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturuyor ve son mağlubiyetini 20 Ocak’ta Gençlerbirliği karşısında 1-0’lık skorla yaşadı. Bu tarihten itibaren 12 maç boyunca yenilgi yüzü görmeyen Kocaelispor, bu süreçte 5 galibiyet ve 7 beraberlik almayı başardı.

KOCAELİSPOR’UN SON 12 MAÇTAKİ PERFORMANSI

Bu 12 maçlık süreçte Kocaelispor, Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Çorum FK ve Sakaryaspor ile karşılaştı ve bu maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Ayrıca, Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor maçlarından da beraberlik elde etti. Yeşil-siyahlılar, bu maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

17. HAFTADAN İTİBAREN LİDERLİKTEKİ İSTİKRAR

Kocaelispor, ligin 8, 9, 12, 13, 14 ve 15. haftalarını lider tamamlayıp zirveye yerleştiği 17. haftadan bu yana liderliğini koruyor. Geride kalan 32 haftalık dönemde toplam 22 haftayı lider tamamlayan Kocaelispor, ligin kalan kısmını da lider bitirerek 16 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmek istiyor. Önceki gün Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor’un, lig ikincisi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4’e düşerken, üçüncü sıradaki Erzurumspor FK ile fark 9 puana çıktı.

KALAN MAÇLAR VE HEDEFLER

Kocaelispor, kalan 6 haftada şu maçlar oynayacak: Adanaspor (D), Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Boluspor, Iğdır FK (D) ve Ankara Keçiörengücü.