Kocaelispor Başarıyla Süper Lig’e Çıktı

İSMET TAŞDEMİR’İN SON GÖREVİ

Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında, konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yenen Kocaelispor’da teknik direktör İsmet Taşdemir, bu mücadelenin ardından takımın başındaki son görevini yerine getirdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğini duyurdu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, “maça dair konuşacak pek bir şey yok” diyerek sürecin sonunda mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

ZOR AMA KEYİFLİ BİR SEZON

Taşdemir, kolay gibi gözüken ancak aslında zor bir sezon geçirdiklerini belirtti. Kocaelispor camiasının yeniden Süper Lig’de olmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Bu da dışarıdan çok kolaymış gibi gözükebilir ama çok zorluklarını da yaşadık. Kendi içimizde zorlukları tolere ettik ve çok şükür mutlu sona ulaştık.” şeklinde konuştu. Şampiyonlukta emeği geçen oyunculara teşekkür eden Taşdemir, “Çok önemli bir karakter koydular ortaya. Önemli olan bu kentin Süper Lig’de olmasıydı. Bunu başaran bir ekibin içinde olduğum için hem kendimle hem de ekibimle gurur duyuyorum.” dedi.

DUYGUSAL ANLAR

Taşdemir, birliğin sağlandığı gün bu başarıyı kazanacaklarına inandığını hatırlatırken, herkesin destek olmalarına teşekkür ettiğini vurguladı. Kocaelispor camiasıyla olan duygusal bağlantısını dile getirerek, “Burada çok güzel bir 5 ay geçirdim. Kişiler önemli değil, önemli olan camialar. Bu camianın yeri Süper Lig’di.” diyerek mutluluğunu paylaştı. Basın toplantısının soru-cevap kısmına geçildiğinde, Kocaelisporlu oyuncular sürpriz yaparak Taşdemir’i ıslattı ve şampiyonluğu kutladı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜN NİYETİ

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım ise, Kocaelispor’un şampiyonluğunun yanı sıra kendilerinin de ligde kalmayı garantilemiş durumda sahada yer aldıklarını belirtti. Yıldırım, “Bize açısından sevindirici olan herhangi bir olumsuzluk yaşamadan maçı bitirmemiz.” diyerek, Kocaeli’nin Süper Lig’e çıkışını bir futbolsever olarak sevinçle karşıladığını söyledi. Ayrıca, Kocaelispor’un taraftarıyla birlikte Süper Lig’e renk katacağına inandığını ifade ederek, “Önümüzdeki yıl Kocaelispor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.