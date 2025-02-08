Kocaelispor’dan Aboubakar Konusunda Açıklama

KOCAELİSPOR, MAÇI KAZANMA GURURUNU YAŞIYOR

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 yenerek galip geldi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

MÜCADELE SAHNESİNDE ORTA SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ

Taşdemir, “Top onlarda gibi gözüktü ama sadece orta saha üstünlüğünü aldılar. Kalemize gelemediler. Bu bizim için daha değerli. Önemli olan rakibe pozisyon vermemek. Takımımızı daha da güçlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

HAK ETTİĞİMİZ MAÇI KAZANDIK

Takımının galibiyeti için duyduğu mutluluğu da dile getiren Taşdemir, “Hak ettiğimiz maçı kazanmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Bu galibiyetle birlikte Kocaelispor, ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.