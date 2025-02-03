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Spor

Kocaelispor İle Sivasspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

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MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Sivasspor, 4 Şubat Salı günü Kocaelispor ile oynayacağı Türkiye Kupası D Grubu 2’nci hafta karşılaşması için hazırlıklarını bitirdi. Deplasmanda gerçekleşecek mücadele öncesi çalışmalarını İstanbul’da sürdüren kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde son idmanını yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRDEĞİ

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ilerleyen kısımlarında taktik antrenmanlarına geçildi. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kocaelispor ile Sivasspor, 4 Şubat Salı günü saat 13.00’te Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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