Kocaelispor, Markus Gisdol İle Anlaştı!

SÜRPRİZ İMZA YAKINDA!

Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, yeni sezon için önemli bir karar aldı. Yeşil-siyahlılar, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra, güçlü bir teknik kadro oluşturmak için harekete geçti.

ALMAN TEKNİK ADAM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberlere göre, yönetim Alman teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. Gisdol, 1997 yılında teknik direktörlük kariyerine başladı ve Avrupa’nın birçok önemli kulübünde görev aldı. Daha önce TSG Salach, Stuttgart U17, Schalke, Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotiv Moskova gibi takımları çalıştırdı, son olarak Süper Lig’de Samsunspor’un başında bulundu.

Kocaelispor’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Gisdol’un takıma katılmasıyla birlikte Kocaelispor’un kadro planlamasında ve oyun sisteminde önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Yeni teknik adamın, Süper Lig’de rekabetçi bir takım oluşturmak için titiz çalışmalar yaptığı öğreniliyor.