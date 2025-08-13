Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazır

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara başladı. Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından verilen bir günlük aranın ardından Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde düzenlenen antrenmana futbolcular ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra top sürme ve şut çalışmaları yaptı.

Trabzonspor MAÇI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Selçuk İnan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında iyi bir performans sergilemelerine rağmen istedikleri sonucu elde edemediklerini, ayrıca Wieteska’nın sakatlığının da sıkıntı olduğunu belirtti. Samsunspor maçına odaklandıklarını ifade eden İnan, taraftarlarıyla buluşacakları ilk müsabakada heyecan duyduklarını aktardı. Trabzonspor maçında sergiledikleri oyun anlayışını sürdürmeyi planladıklarını dile getirerek, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bazı veriler elde ettik. Uzun yıllar sonra Süper Lig’de olmamıza rağmen önemli bir mücadele gösterdik. Bununla birlikte istikrarlı bir şekilde gelişmeye de devam etmemiz gerekiyor” dedi.

İHTİYAÇ DUYDUKLARI ZAMAN

İnan, biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı ve “Tüm oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl hedefi daha net bir şekilde uygulayabileceğiz.” şeklinde konuştu.

SARI KARTIN GEREKSİZLİĞİ

Selçuk İnan, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi: “Dışarıda daha sakin bir yapıda olsam da sahanın içinde her şey benim için farklı. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim an tepkimi vermekten kendimi alamıyorum. Bazen bu tepkilerim aşırı olarak değerlendirilebiliyor. Bence sarı kart göstermesi gereksizdi. Herhangi bir ihlal veya hakaret yoktu. Bu tür olaylarda hakemlerin bu kadar çabuk sarı karta başvurması benim için hoş değil.”

İnan, Trabzonspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti ve “Üstüne koyarak maç kazanmalıyız. Kazanma alışkanlığını takıma, oyuncularıma kazandırmayı hedefliyorum. İnşallah Samsun maçıyla bunun başlangıcını yaparız.” diyerek umutlarını dile getirdi.