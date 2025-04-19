Kocaelispor Süper Lig’e Yükseldi

Kocaelispor, 1. Lig’deki en yakın rakibi Erzurumspor’un kendi evinde yenilmesi ile Karagümrük’ün deplasmanda kaybetmesi sonucunda, bitime 3 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiliyor. Yeşil-siyahlı takım, 16 yıl aradan sonra en üst ligde mücadele edecek olmanın sevincini yaşıyor.

Amatör Liglerden Zirveye Yolculuk

Kocaelispor, en son 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de yer almış, ardından 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar gerilemişti. 2016-2017 sezonunda profesyonel liglere geri dönen yeşil-siyahlı ekip, 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele etme gururunu taşıyor.

İsmet Taşdemir’in Başarı Hikayesi

Geçen yıl Bodrum FK’yı Süper Lig’e çıkaran teknik direktör İsmet Taşdemir, bu sezon aynı başarıyı Kocaelispor ile sağlar. Taşdemir, yeşil-siyahlı takımı şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıyan kişi oldu.

Kalan Maçlar ve Süper Lig’e Hazırlık

Kocaelispor’un önündeki kalan 4 maç ise şöyle: Esenler Erokspor (Deplasman), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (Deplasman) ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.