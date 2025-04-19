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Kocaelispor, Süper Lig’le buluştu!

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Kocaelispor Süper Lig Yolunda

Kocaelispor, 1. Lig’de yakın rakiplerinden Erzurumspor’un evinde kaybetmesi ve Karagümrük’ün deplasmanda mağlup olmasıyla bitime 3 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiliyor. Yeşil-siyahlı takım, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele edecek olmanın sevinci içerisinde.

Amatör Liglerden Zirveye Yolculuk

Kocaelispor, 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de yer almış, 2013-2014 sezonunda ise Bölgesel Amatör Lig’e kadar düşmüştü. 2016-2017 sezonunda profesyonel liglere geri dönen yeşil-siyahlılar, 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele etmenin mutluluğu ile dolu.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in Başarı Hikayesi

Geçen yıl Bodrum FK’yı Süper Lig’e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir, bu sezon aynı başarıyı Kocaelispor ile yaşadı. Taşdemir, yeşil-siyahlı takımı şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkaran kişi oldu.

Kalan Maçlar ve Süper Lig’e Hazırlık

Kocaelispor’un kalan maç programı ise şu şekilde: Esenler Erokspor (deplasman), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (deplasman) ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

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