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Škoda’nın Mayıs 2025 Fiyatları Açıklandı

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SKODA FABIA FİYAT İLGİSİ

Škoda Fabia’nın Mayıs 2025 fiyat listesi dahilinde, Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG modelinin fiyatı ₺1.549.900 olarak belirlenmişken, Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG modelinin fiyatı ₺1.849.900 olmaktadır.

SKODA SCALA FİYAT DETAYLARI

Mayıs 2025 için Škoda Scala’nın fiyat aralığı da açıklandı. Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG modelinin fiyatı ₺1.724.900 olarak belirlenirken, Scala Premium 1.0 TSI 115 PS DSG modelinin fiyatı ₺1.959.900, ve 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonunun fiyatı ise ₺2.079.900 olarak belirtiliyor. Scala Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG modelinin fiyatı ise ₺2.249.900 seviyesinde.

SKODA OCTAVIA FİYAT GÜNCELLEMESİ

Yeni Škoda Octavia’nın Mayıs 2025 fiyatları da dikkat çekiyor. Yeni Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺2.049.900, Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺2.379.900, Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺2.679.900 fiyatlarla satılacak. Yeni Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG da ₺2.679.900 olarak listelendi. Performans arayanlar için Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG ₺4.349.900’dan başlıyor. Ayrıca, Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG modelinin fiyatı ₺2.759.900, Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG’nın fiyatı ise ₺4.429.900.

SKODA SUPERB FİYAT LİSTESİ

Son olarak, Mayıs 2025 için yeni Škoda Superb’in fiyatları da duyuruldu. Yeni Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺2.994.900, Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺3.399.900, L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺3.724.900 olarak belirlendi. Performans ve konforun birleşimi L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4×4 ₺5.499.900, L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 ise ₺5.559.900’dan satılacak. Superbe Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺3.499.900, Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺3.824.900 fiyatlarla alıcı bulacak. En güçlü versiyonlar arasında Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 ₺5.599.900, ve Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 ₺5.659.900 fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

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