Kokain Artarak Türkiye’yi Etkiliyor

AVRUPA KOKAİN TİCARETİNDE YENİ MERKEZ OLDU

Deutsche Welle’nin yaptığı habere göre, Avrupa, dünyanın kokain ticaretinin yeni merkezi olma yolunda ilerliyor. Kokain alımı, artık pizza siparişi verir gibi yaygınlaşmış durumda ve bu durum Türkiye’yi de etkiliyor. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, bu durumu “kokain dalgası” olarak adlandırıyor ve Avrupa’da endişe kaynağı olduğunu belirtiyor. Münch, Kuzey Amerika’daki uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla Avrupa’nın yeni hedef haline geldiğini ifade ediyor. Güncel veriler, Almanya’daki kokain kullanımının önemli ölçüde arttığını gözler önüne seriyor. Alman hükümetinin bağımlılıkla mücadele temsilcisi Burkhard Blienert, kokain kullanımının son yıllarda iki katına çıktığını ve kokainin artık en yaygın yasa dışı madde haline geldiğini belirtiyor.

KOKAİN YAKALAMALARINDA REKOR ARTIŞ

Almanya’da 2023 yılı içerisinde 43 ton kokain ele geçirildi. Bu miktar, bir önceki yıla oranla iki kat daha fazla artış gösteriyor. Gümrük yetkilileri, meyve yüklü konteynerler arasında gizli bir şekilde saklanan kokainin özellikle Ekvador’dan Hamburg gibi Kuzey Denizi limanlarına taşındığını ifade ediyor. Ekvador’un Guayaquil limanı, Avrupa’ya kokain geçişinde önemli merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Federal Kriminal Dairesi (BKA), bu artışın Taliban’ın Afganistan’daki afyon üretimini durdurması sonucunda ortaya çıkan eroin açığının da etkili olduğunu açıklıyor.

Bütün bu gelişmelere rağmen, Almanya güvenlik önlemleri açısından komşuları Belçika ve Hollanda’nın gerisinde kalıyor. Uyuşturucu çetesine bilgi sızdırıldığı iddiası, hukuk sistemindeki boşlukları ortaya çıkarıyor. Blienert, yalnızca güvenlik önlemleriyle başarı sağlamanın mümkün olamayacağını vurguluyor. Kapsamlı bir stratejinin, önleme, destek ve kararlı bir mücadelenin yanı sıra gerekli olduğunu savunuyor. Öte yandan Türkiye’de de kokain trafiği ciddi bir artış gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla üç ilde toplam 608 kilogram kokain ele geçirildi ve bu, Türkiye tarihinin en büyük üçüncü kokain operasyonu olarak kaydedildi.

SİPARİŞTE YENİ DÖNÜŞÜM

Kokain, sosyal çevrelerde daha belirgin bir hale geliyor. Telegram gibi uygulamalar üzerinden sipariş edilebiliyor. Hamburg’daki Bağımlılık Araştırma Merkezi’nden Heike Zurhold, bu durumu “Bu, pizza siparişi vermek gibi. Kurye kapınıza kokain getiriyor” ifadeleriyle özetliyor. Alman Kriminal Polisler Derneği’nden Jörn Memenga ise bir gram kokainin 50 ile 80 euro arasında değişen fiyatının, maddenin daha cazip ve ulaşılabilir hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor.