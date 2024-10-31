More
Gündem

Koli Basilisi Bakterisi McDonald’s Ürünlerinde Tespit Edildi!

koli-basilisi-bakterisi-mcdonald-s-urunlerinde-tespit-edildi

CDC AÇIKLAMASIYLA BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede 13 eyalette McDonald’s’ın “Quarter Pounder” adlı hamburgerinde bulunan koli basili bakterisine dair güncel bilgiler sunuyor. Yapılan açıklamada, bu bakteri sebebiyle hasta sayısının 90’a çıktığı ve 27 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

FDA’DAN UYARI GELİYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, McDonald’s’ın Quarter Pounder hamburgerlerinde yer alan dilimlenmiş soğanların bu bakterinin kaynağı olabileceği ifade ediliyor. Böylece halk sağlığını tehdit eden bir durum ortaya çıkıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İSTAÇ Aracı 8 Araca Çarptı: 5 Yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde, yokuşta kayarak 8 araca çarpan İSTAÇ kamyonu 5 kişiyi yaraladı. Olay, korku dolu anlara yol açtı.
Ekonomi

“Enflasyon Raporu 8 Kasım’da Duyurulacak”

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, 8 Kasım Cuma günü enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.