Koli Basilisi Bakterisi McDonald’s Ürünlerinde Tespit Edildi!

CDC AÇIKLAMASIYLA BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede 13 eyalette McDonald’s’ın “Quarter Pounder” adlı hamburgerinde bulunan koli basili bakterisine dair güncel bilgiler sunuyor. Yapılan açıklamada, bu bakteri sebebiyle hasta sayısının 90’a çıktığı ve 27 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

FDA’DAN UYARI GELİYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, McDonald’s’ın Quarter Pounder hamburgerlerinde yer alan dilimlenmiş soğanların bu bakterinin kaynağı olabileceği ifade ediliyor. Böylece halk sağlığını tehdit eden bir durum ortaya çıkıyor.