Kolonları Çatlayan Bina Tahliye Edildi

APARTMANDA ÇATLAKLAR ZİYARETİ TETİKLEDİ

Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın sakinleri, sabah saatlerinde zemin katındaki kolon ve duvarlarda belirgin çatlaklar oluştuğunu fark etti. Bina sakinleri, durumu anında belediyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, meydana gelen çatlakların tehlike arz ettiğini değerlendirerek, binanın tahliyesine karar verdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak 39 yıllık binayı kontrollü bir şekilde tahliye etti. Binada yaşayan 8 aileden 7’sinin yakınlarının yanında kalacağı, sadece 1 ailenin otele yerleştirileceği bilgisi alındı. Tahliye edilen binanın kapısı mühürlendi.

MAĞDURİYETİ ANLATTI

Yaşanan durumu aktaran bina sakini Uğur Taşçı, “Alt kattan bir komşu bizi aradı, duvarlarda çatlama var. Biz de bir telaşla aşağıya indik, baktık ki gerçekten duvarlarda çatlama var. Sonra belediyeyi aradım bir mağduriyetimiz var dedim, belediye gelip baktı, binayı tahliye etmemizi söylediler, çıkardılar bizi. Böyle bir mağduriyetimiz var bakalım ne olacak” diye konuştu.