Kolsum Akbari, 22 Yılda 11 Erkeği Zehirleyerek Öldürdü

İRANLI KADININ CİNAYET İDDİALARI

İranlı Kolsum Akbari, 22 yıl süresince evli kaldığı 11 erkeği sistematik şekilde zehirlediği iddiasıyla gündeme geliyor. Savcılığın sunduğu delillere göre Akbari, kurbanlarını diyabet ilaçları, cinsel güç artırıcılar ve bazı durumlarda endüstriyel alkol kullanarak öldürmüş. Genelde yaşlı ve hasta erkekleri hedef alan Akbari’nin cinayetleri, kurbanların doğal sebeplerle öldüğü izlenimi yarattığı için yıllarca fark edilmemiş.

CİNAYETLERİ ORTAYA ÇIKARAN ŞÜPHELİ ÖLÜM

Iran merkezli bir haber sitesinin bildirdiğine göre, olay 2023 yılında Akbari’nin son eşi Azizollah Babaei’nin şüpheli ölümüyle ortaya çıkmış. Babaei’nin oğlu, babasının geçmişte Akbari ile evli olduğunu ve kadının daha önce onu da öldürmeye çalıştığını öğrenince durumu yetkililere iletmiş. Aile, Akbari’yi fotoğraflardan teşhis ettikten sonra soruşturma başlatılmış.

GİZEMLİ CİNAYETLERİ DESTEKLEYEN DELİLLER

Sari Devrim Mahkemesi’nde görülen davada, dört kurbanın ailesi, İslami hukuk gereği Kolsum Akbari’nin idamını talep ediyor. Dava dosyasında 45’ten fazla müşteki bulunuyor. Akbari’nin avukatı müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesini talep etse de, müştekilerden biri cinayetlerin oldukça planlı olduğunu ifade ederek bu savunmayı kabul etmiyor. Savcılığın iddianamesinde Akbari, zengin ve yaşlı erkeklerle evlenerek onların servetini ele geçirme niyetiyle cinayetler işlemekle suçlanıyor. Sanık, 11 kez “planlı cinayet” ve 1 kez “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmaların sonunda mahkeme nihai kararını açıklayacak.