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Kolumbo Volkanı Santorini’yi Tehdit Ediyor

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KOLOMBO VOLKANINDAKİ DEPREMLER

Evi Nomikou, dedesinin kendisine söylediği “Kolumbo parlarsa işimiz biter evladım” sözlerini duyması ilkokul yıllarına denk geliyordu. O dönem 1980’li yılların başlarıydı. Nomikou’nun Santorini’ye bağlı Vothonas köyündeki çiftçi dedesi, “Kolumbo” adını verdiği volkanın önemli bir tehlike arz edebileceğini belirtiyordu. Kolumbo, Ege Denizi’nin derinliklerinde adanın 8 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

DEPREMLERİN TEHLİKESİ

Son günlerde Santorini’de meydana gelen büyüklü küçüklü depremler, Kolumbo volkanını bir kez daha gündeme getirdi. Bu depremler, bölgedeki insanların endişelerini artırırken, aynı zamanda volkanik aktivitenin tetiklenebileceği yönündeki korkuları da yeniliyor. Kolumbo, sadece tarihi önemi değil, aynı zamanda potansiyel tehlikesiyle de dikkat çekiyor.

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