Komisyon Yeniden Toplanıyor: Anneler Dinlenecek

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU YENİDEN TOPLANIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yeniden toplanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00’de başlayacak. İki oturum halinde düzenlenecek toplantının ilk kısmında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Sunumun ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek. Komisyonun 5’inci toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri söz alacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri konuşma yapacak.