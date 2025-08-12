“Komisyona Katılmayan İYİ Parti Kontenjanı Dağıtıldı”

MEMURİYET MECLİSİ’NDEN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİ

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, Komisyon’un ilk iki toplantısını amaçlarına uygun, disiplinli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirdikleri için üye milletvekillerine teşekkür etti. Kurtulmuş, Komisyon’da herkesin fikirlerini açık bir şekilde dile getirdiğini belirterek, “Burada herkes fikirlerini açık bir şekilde dile getirdi. Herkes katkılarını, son derece farklı açılardan baksalar bile ortaya koyabilmeyi başardı” dedi.

İÇİŞLERİ VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTILARA KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldığı Komisyon’un ikinci toplantısının basına kapalı gerçekleştiğini ifade eden Kurtulmuş, toplantının kapalı olmasının nedeninin daha iyi anlaşıldığını aktardı. Kurtulmuş, “Dolayısıyla ben her şeyden evvel fevkalade uyumlu bir şekilde, maksada matuf bir şekilde, gerçekten sonuç almak için iyi niyetli çabalarını ortaya koyan bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DEMOCRATİKLEŞME ADIMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Kurtulmuş, terör örgütünün silahların bırakılmasının ardından gerçekleşecek adımların millet adına takip edilmesi ve Türkiye’nin bu tarihsel döneminde demokratikleşmeyle ilgili adımların konuşulmasının Komisyon’un önemli görevleri arasında olduğunu belirtti. TBMM adına faaliyet gösteren Komisyon’un gündemine hakim olduğunu ve aldığı kararlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bu çerçevede Komisyon’umuz çalışmalarına samimiyetle sahip çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

EN GÖSTERİŞLİ TEMSİL SAĞLANACAK

Tahsis edilen Komisyon, terörün Türkiye’nin gündeminden çıkarılması, toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi ve milli birlik ile kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla en geniş temsil oranıyla, adil temsil ilkesi doğrultusunda 51 üyeden oluşuyor. Kurtulmuş, grubu bulunmayan siyasi partilere birer üye verildiğini ve kalan 45 üyenin temsili için her bir siyasi parti grubunun parlamentodaki güçlerine göre paylaştırıldığını belirtti.

PARTİLERİN ÜYELİK Başvuruları DEĞERLENDİRİLECEK

Kurtulmuş, “Böylece AK Parti’ye 21, CHP Grubu’na 10, DEM Parti ve MHP Gruplarına 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarına da 3’er üyelik verilmiştir” dedi. 25 Temmuz 2025’te, 6 siyasi parti grubuna ve grubu bulunmayan 6 siyasi partiye üye bildirmeleri için yazı yazıldığını aktaran Kurtulmuş, şu anki durumda İYİ Parti’nin Komisyon’a üye vermeme kararını bildirdiğini ifade etti.

ÜYELER YENİ GÖREVDEN BAŞLAYACAK

İstişareler sonucu boş kalan 3 üyeliğin diğer siyasi partilere mevcut üye oranlarına göre dağıtılmasına karar verildiğini belirten Kurtulmuş, bu dağıtımın ardından AK Parti, CHP ve DEM gruplarına ilave üyelikler verildiğini kaydetti. Komisyona üye olarak bildirilen AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ın Komisyon çalışmalarına başlayacağı bilgisi verildi. Kurtulmuş, bugünkü toplantıda üyelerin komisyon çalışmalarına dair önerilerini dinleyeceklerini belirtti.