Komisyonun 4. Toplantısında Şehit Yakınları Dinlenecek

TOPLANTI BAŞLIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği bu toplantı, saat 14.00’te başladı ve 20.45’te sona erdi. Komisyon, 4. toplantısını 19 Ağustos Salı günü yapacak.

ŞEHİT YAKINLARI VE BAKANIN KATILIMI

Toplantının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, komisyonun haftaya Salı ve Çarşamba günleri yeniden toplanacağını, ilk toplantıda şehit yakınları ve gazilerin dinleneceğini belirtti. Ayrıca, Salı günkü toplantıda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da dinleneceğini duyurdu.

ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ VE TEMSİL

TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komisyon çalışmalarına katılmama kararı alan İYİ Parti’ye ait üç üyenin AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye verildiği kaydedildi. Bu kapsamda, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, komisyonda yeni üye olarak yer aldı. Böylelikle, Komisyonun, siyasi parti gruplarının TBMM’deki milletvekili sayıları göz önüne alınarak belirlenen 51 üyesiyle toplandığı belirtildi.

ÇEŞİTLİ KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, komisyon üyesi 38 milletvekili söz alarak, terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılması amacıyla toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı. Millî birlik, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve adalet gibi konularda görüş ve önerilerini dile getirdikleri bildirildi. Açıklamada, “Bundan sonraki çalışmalarda konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Kanaat önderleri, çeşitli meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler Komisyona davet edilecektir” ifadesine yer verildi. Komisyonun gelecek toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile şehit yakınları ve gazilerin de davet edildiği kaydedildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dördüncü toplantısını 19 Ağustos 2025 Salı günü, saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecek.