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Komşu Kavgasında 5 Kişi Öldü, 4 Şüpheli Yakalandı

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SAKARYA’DA KOMŞU KAVGASI 5 CAN ALDI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek trajik bir sonuç doğurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan 7 kişi ise çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastanede tedavisi süren 5 kişi polis gözetiminde tutulurken, olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada 4 tabanca ele geçirildi.

EMNİYET ÜST DÜZEY İNCELEME BAŞLATTI

Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Bu haber, aileler arasındaki anlaşmazlıkların nasıl trajik sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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