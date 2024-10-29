“Komşusu Sorun Yarattı! Güvenlik Kamerası Belgeler”

ALTINDORDU’DA KOMŞU SORUNU ARTIYOR

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde yaşayan Samet Zengin, 2 yıl önce alt kata taşınan komşusu Gülcan A. hakkında asılsız ihbarlarda bulunması iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Zengin, bu süre zarfında üst üste yapılan asılsız ihbarlar sonucunda 10 kez suç duyurusunda bulundu. Ancak hukuki süreçten herhangi bir sonuç elde edemeyen Zengin, şimdi de Gülcan A.’nın, ailesinin kapısına çöp bırakmaya başladığını belirtmekte. Zengin ailesi, durumu kanıtlayabilmek için daire kapısına güvenlik kamerası yerleştirme kararı aldı. Güvenlik kamerası, Gülcan A.’nın kapı önüne çöpleri fırlatıp kaçtığı anları kaydetti.

KOMŞUSUNUN DAVRANIŞLARI TAHAMMÜLÜ ZORLAŞTIRIYOR

Evli ve iki çocuk babası olan Samet Zengin, “Hanımefendi ilk taşındığında biz köydeydik; 3 ay boyunca köyde kaldık. İlk geldiği sırada evime sürekli polisler gelmiş, ancak bu durumdan haberdar olmamıştım. Üç ay sonra eve döndüğümde komşularım, ‘Evinize polisler geldi, bilginiz var mı?’ diye sordular. Merak edip karakola gittiğimde ses şikayeti olduğunu öğrendim. Biz evde yokken 20-30 defa polis kapıma ses şikayeti nedeniyle gelmiş. Sonrasında, durumu Gülcan A.’ya sormaya çalıştım ama bize bağırıp çağırarak terlikle kovalamaya kalktı. Eşine durumu ilettiğimizde ise o da ‘Eşim biraz rahatsız, sıkıntıları var, bizi biraz idare edin, kusura bakmayın’ dedi. Bir yıl boyunca durumu idare etmeye çalıştık, fakat kapıma tekrar tekrar polisler geldi. En sonunda, çocuklarıma merdivende hakaret ve küfür etmeye başladı. Bu olaydan sonra mahkemeye başvurduk, ama herhangi bir sonuç çıkmadı ve ceza da almadılar. Sonrasında kapıma bir şeyler atmaya başladı.”