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Konağın Trafosunda Yangın, Hastane Boşaltılıyor

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İZMİR’DE YANGIN SEVKİYATI

İzmir’in Konak ilçesindeki plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın başladı. Alevler hızla yayılarak fabrikaya sıçradı. Yangın sırasında ortaya çıkan siyah dumanlar, kentin birçok yerinden görülebiliyor. Alevler, daha sonra komşu özel hastanenin bir bölümüne de sıçradı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Hastane, olası bir tehlikeye karşı boşaltılmaya başlandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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