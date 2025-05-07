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Konklav Başladı, Tarihi Anlar Yaşıyoruz!

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KONKLAV SÜRECİ BAŞLADI

Katolik Kilisesi’nin ruhani liderini seçecek olan Konklav süreci, Vatikan’da tarihi bir ciddiyetle başlıyor. Sistine Şapeli’nin ihtişamlı duvarları arasında toplanan kardinal seçmenler, dünyanın dört bir yanından gelen bakışlar eşliğinde yeni Papa’yı belirlemek için kapılarını dış dünyaya kapatıyor.

OY VERME TÖRENİ GERÇEKLEŞİYOR

Yerel saatle 16.30’da (TSİ 17.30) başlayan seçim töreni, dini bir ayin atmosferinde gerçekleştiriliyor. Kardinaller, Hristiyan ilahileri eşliğinde sırayla Şapel’e girerek hem kutsal görev hem de Tanrı huzurundaki sorumluluklarına yemin ediyor. Ardından, yüzyıllardır süren geleneğe uygun bir şekilde Latince “Extra Omnes” yani “İşi olmayanlar dışarı çıksın” komutu duyuluyor.

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