Konklav Süreci Vatikan’da Başladı

KONKLAV SÜRECİ TARİHİ BİR CİDDİYETLE BAŞLADI

Katolik Kilisesi’nin ruhani liderini seçecek olan Konklav süreci, bugün Vatikan’da tarihi bir ciddiyetle başladı. Sistine Şapeli’nin etkileyici duvarları arasında toplanan kardinal seçmenler, dünyanın dört bir yanından gelen dikkatler eşliğinde yeni Papa’yı belirlemek üzere dış dünyaya kapılarını kapattı.

TECRİT ORTAMINDA SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerel saatle 16.30’da (TSİ 17.30) başlayan seçim töreni, dini bir ayin havasında gerçekleştirildi. Kardinaller, Hristiyan ilahileri eşliğinde sırayla Şapel’e girerek hem kutsal göreve hem de Tanrı huzurundaki sorumluluklarına yemin etti. Sonrasında, yüzyıllardır süregelen geleneğe uygun bir biçimde Latince “Extra Omnes” yani “İşi olmayanlar dışarı çıksın” komutu duyuldu.