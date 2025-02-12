Konkordato Ardından YGYO Hissesi Düşüşte

YEŞİL GYO’NUN İKİNCİ DİP SEVİYESİ

Geçtiğimiz hafta konkordato başvurusu yapan Yeşil GYO (YGYO), Borsa İstanbul tarafından Yakın İzleme Pazarı’na alınmasının ardından sert düşüşler yaşamaya devam ediyor. Konkordato kararının duyurulduğu 5 Şubat’ta 7,77 TL’den taban seviyesini gören YGYO, izleme pazarına girdiği ilk gün, yani 7 Şubat 2025’te, 7 TL’ye gerilemişti. Bu haftaya satıcılı başlayan hisse senedi, bugüne kadar üst üste 3 gün boyunca taban seviyesini görerek Yakın İzleme Pazarı’ndaki taban serisini 4 güne çıkardı. YGYO hissesi, haberin hazırlandığı sırada 5,13 TL ile taban fiyattan işlem görüyor. Konkordato sürecinin hissenin performansı üzerindeki etkileri tartışılırken, yatırımcılar yeni dip seviyesinin nerede oluşacağını merak ediyor.

MEGAP’IN DENEYİMİ VE YGYO’NUN GELECEĞİ

Geçen yıl benzer bir süreçten geçen Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ (MEGAP), konkordato kararı sonrasında sert düşüşler yaşamıştı. MEGAP hissesi, 19 Ağustos 2024’te 4,67 TL kapanış yaparken, sonrasında yaklaşık yüzde 50 değer kaybedip 2,30 TL seviyesine kadar gerilemişti. MEGAP’ın konkordato sürecinde yaşadığı kayıpların YGYO hissesinde de yaşanıp yaşanmayacağını ise yalnızca zaman gösterecek.

KARARIN BAĞLI ORTAKLIKLARA ETKİSİ

Konkordato süreci, Yeşil GYO’nun bağlı ortaklıklarının hisse değerlerini de olumsuz etkiledi. Kararın duyurulduğu gece seansı 1,69 TL’den tamamlayan Yeşil Yatırım Holding (YESIL) hisseleri, iki gün boyunca taban olarak 1,38 TL’ye düştü. Ayrıca, Yeşil Yapı (YYAPI) hisseleri de iki gün taban seviyesine inerek 1,76 TL’den 1,44 TL’ye gerileyerek kayıplar yaşadı. Ancak, bu iki hisse son 3 işlem gününde pozitif bir seyir izleyerek kayıplarını telafi etti. YESIL hissesi yüzde 6 artışla 1,76 TL’den, YYAPI hissesi ise yüzde 4,22 değer artışıyla 1,73 TL’den işlem görüyor.