Konkordato Süreci Daha İşlevsel Hale Geliyor

KONKORDATO SİSTEMİ YENİ TASARIYLA GÜÇLENİYOR

Ekonomik zorluk yaşayan işletmelerin borçlarını düzenli bir plan dahilinde ödemelerine olanak tanıyan konkordato sistemi, yeni bir tasarı ile daha etkili bir borç yapılandırma mekanizması haline geliyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” amaçladığını aktarıyor.

ALACAKLILARA DAHA FAZLA SÖZ HAKKI

Yeni düzenlemenin en önemli vurgusu, alacaklıların korunmasıdır. Av. Demiralp, alacaklıların artık konkordato sürecinde daha etkin bir şekilde söz sahibi olacaklarını belirtiyor. Bu durum, borçlu şirketin ticari faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacak ve alacaklıların hak kayıplarını önleyecek.

KOMİSERLERİN DENETİMİ ARTIRILIYOR

Hazırlanan taslak ile birlikte, konkordato komiserlerinin yetkileri genişletiliyor. Mali tablolar daha sık bir şekilde incelenecek ve komiserler finansal açıdan daha detaylı denetlenecek. Görev ihmalinde ya da tarafsızlığı zedeleyen davranışlar sergileyen komiserler için daha ciddi yaptırımlar devreye alınacak.

ŞEFFAFLIK VE KONTROL ARTIRILIYOR

Yeni düzenleme, borçluların malvarlıklarını kötüye kullanmalarını önlemeye yönelik etkili denetim mekanizmaları içeriyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda da önemli değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir bir şekilde işlemesini hedefliyor.