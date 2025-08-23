Konkordato Süreci Yenileniyor: Alacaklılar Öne Çıkıyor

YENİ KONKORDATO DÜZENLEMESİ YEPYENİ BİR YAPIYA KAVUŞUYOR

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan firmaların borçlarını belirli bir plan dahilinde ödemesine olanak tanıyan konkordato sisteminin, getirilen yeni tasarıyla daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşmesi söz konusu. Avukat Ege Demiralp, düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini belirtiyor.

ALACAKLILARIN SÜREÇTEKİ ROLÜ ARTIYOR

Yapılan düzenlemelerin ana odağı, alacaklıların korunması. Av. Demiralp’e göre, artık alacaklılar konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Bununla beraber hem borçlu şirketlerin ticari faaliyetlerinin devamı sağlanacak hem de alacaklıların hak kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

KOMİSERLERİN DENETİMİ GÜÇLENİYOR

Hazırlanan taslak ile konkordato komiserlerinin yetki alanları genişletiliyor. Mali tablolar daha sık bir şekilde incelenecek ve komiserlerin mali açıdan denetimleri de artacak. Ayrıca görev ihmali veya tarafsızlığı zedeleyen davranışlar sergileyen komiserler için daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

KÖTÜYE KULLANIM ENGELLENİYOR, ŞEFFAFLIK ARTIRILIYOR

Yeni düzenleme, borçluların malvarlıklarının kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik güçlü denetim araçları sunuyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda da kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesi amacı taşıyor.