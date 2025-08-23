Konkordato Yeniden Yapılandırma Araçları Olacak

KONKORDATO SİSTEMİ YENİ DÜZENLEME İLE GÜÇLENİYOR

Ekonomik zorluklar yaşayan firmaların borçlarını belirli bir plan çerçevesinde ödeme imkanı tanıyan konkordato sistemi, hazırlanan yeni tasarı ile daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini ifade ediyor.

Yeni düzenlemenin temel hedefi, alacaklıların korunması oluyor. Av. Demiralp’e göre, bundan sonra alacaklılar konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Böylelikle, borçlu şirketin ticari faaliyetlerinin devam etmesi sağlanacak ve alacaklıların hak kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

KOMİSERLERİN DENETİMİ ARTIRILIYOR

Yeni taslakla birlikte, konkordato komiserlerinin yetki alanı genişletiliyor. Mali tablolar daha sık bir şekilde incelenecek ve komiserler mali açıdan denetlenecek. Görev ihmali veya tarafsızlığı zedeleyen tutum sergileyen komiserler için daha ağır yaptırımlar getiriliyor.

ŞEFFAFLIK VE KONTROL ARTIYOR

Yeni düzenleme, borçluların malvarlığını kötüye kullanmalarını önlemek amacıyla güçlü denetim araçları sunuyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesini amaçlıyor.