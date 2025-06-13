Konserler Neden İptal Edildi?

2025 YAZ KONSERLERİ İÇİN GERİ SAYIM

Efes Antik Tiyatro’da 2025 yaz konserleri için geri sayım sürerken, Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin ve Cem Adrian gibi sevilen isimlerin sahne alamayacağına dair çıkan iddialar magazin dünyasında geniş yankı buldu. Bu durumun arkasındaki nedenler merak ediliyor.

BOOM İDDİA: YASAĞIN PERDE ARKASI

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yakın kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamada, konserlerin yasaklanma nedeni olarak sanatçıların Ekrem İmamoğlu’na destek vermeleri değil, sahne performanslarında LGBTİ+ bayrağını açmaları olduğunu ileri sürdü. Kalçık, “Olay kesinlikle siyasi değil, ahlaki değerlerle ilgili. Bazı sanatçılar konserlerinde LGBT bayrağı açmayı alışkanlık haline getirdi. Aileler çocuklarıyla bu konserlere katılıyor, bu durum rahatsızlık yaratıyor,” ifadesini kullandı.

FARKLI BİR GÖRÜŞ: KARA LİSTE İDDİASI

Gazeteci Timur Soykan, konuya farklı bir açıdan yaklaşarak, Bakanlığın antik kentlerdeki konserler için yazılı onay vermesine rağmen uygulamada engel çıkardığını öne sürdü. Soykan, bu sanatçıların İmamoğlu’nun tutuklanması ve darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesi konusundaki duruşları nedeniyle “kara listeye” alındığını ifade etti. Ancak Kalçık, bu iddiaları “algı operasyonu” olarak tanımlayarak, Bakanlık kaynaklarının konunun İmamoğlu’yla ilgisinin bulunmadığını onayladığını söyledi.