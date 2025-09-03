Konut Fiyatları Artmaya Devam Ediyor

GENEL SATIŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatı ortalama 34 bin 405 TL’ye ulaştı. Son bir yılda fiyatlar yüzde 29,15 oranında artarken, bu artış Temmuz ayında açıklanan yüzde 33,52’lik yıllık enflasyonun gerisinde kaldı. Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, en yüksek artışlar doğu ve güneydoğu şehirlerinde yaşandı. Özellikle Diyarbakır’da metrekare fiyatı yüzde 62,84 artışla 28 bin 69 TL’ye yükseldi. Bingöl, Erzurum ve Muş gibi şehirlerde de benzer yüksek oranlar kaydedildi.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI

İstanbul’da ise konut metrekare fiyatı 52 bin 597 TL’ye ulaştı. Yüzde 38,63’lük yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşerek yatırımcısına reel kazanç sağladı. Türkiye’nin en pahalı konut piyasasına sahip olan Muğla’da ise metrekare fiyatı 73 bin 217 TL’ye yükseldi ve yıllık artış oranı yüzde 37,47 olarak kaydedildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, konut yatırımcıları kira geliri kadar değer artışlarından da kazanç elde etmeyi hedefliyor. Son 1 yıllık süreçte fiyatların gösterdiği performans dikkate alındığında birçok dikkat çekici veri öne çıkıyor.

ŞEHİRLERE GÖRE FİYAT PERFORMANSI

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları şöyle gerçekleşti: 1-Diyarbakır: 28 bin 69 TL (%62,84) 2-Bingöl: 22 bin 890 TL (%62,79) 3-Erzurum: 21 bin 384 TL (%54,77) 4-Muş: 20 bin 269 TL (%54,69) 5-Siirt: 20 bin 159 TL (%48,21) 6-Batman: 22 bin 431 TL (%45,79) 7-Manisa: 30 bin 671 TL (%45,72) 8-Ankara: 30 bin 794 TL (%44,83) 9-Şırnak: 21 bin 225 TL (%44,04) 10-Bolu: 31 bin 972 TL (%43,94)

DÜŞÜK ARTIŞ GÖSTEREN ŞEHİRLER

Ağustos 2025 itibarıyla son bir yılda konut fiyatlarının en yavaş arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları ise şu şekilde sıralandı: 1-Kilis: 15 bin 998 TL (%11,75) 2-Artvin: 24 bin 382 TL (%17,92) 3-Bayburt: 21 bin 684 TL (%18,03) 4-Malatya: 19 bin 153 TL (%21,59) 5-Hatay: 24 bin 7 TL (%22,17) 6-Amasya: 25 bin 13 TL (%22,52) 7-Burdur: 27 bin 654 TL (%25,76) 8-Kahramanmaraş: 21 bin 762 TL (%25,99) 9-Yozgat: 21 bin 938 TL (%26,31) 10-Karabük: 25 bin 750 TL (%26,98)

MUĞLA’DA DURUM

İstanbul’da konut piyasasının canlılığı sürerken, Ağustos 2025’te metrekare fiyatı ortalama 52 bin 597 TL oldu. Mega kentte, metrekare fiyatında yıllık artış yüzde 38,63’e ulaştı. Bu prim, yıllık enflasyonun (yüzde 33,52) üzerinde gerçekleşerek, yatırımcısına reel anlamda da kazanç sağladı. Bunun yanı sıra Muğla’da ortalama metrekare birim fiyatı 73 bin 217 TL olarak belirlendi ve burada son bir yılda yüzde 37,47 oranında artış gözlemlendi.