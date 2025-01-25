Konut Kredisi Faizleri ve Ödeme Detayları

KONUT KREDİSİ ÖDEME DETAYLARI NETLEŞİYOR

Konut kredisi ile ev sahibi olmayı hedefleyenler için 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan 120 ay vadeli, 2 milyon TL tutarındaki kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu. 120 ay (10 yıl) vadeli kredilerde uygulanan faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

FAİZ ORANLARI VE TOPLAM ÖDEMELERİ İNCELEYELİM

Örnek senaryoda, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi alan bir kişi, en düşük faiz oranı olan yüzde 2,79 ile kredi kullanması durumunda aylık ödeme tutarı 57 bin 932 TL olup, yıllık maliyet oranı yüzde 39,72 olarak belirleniyor. Bu durumda toplam geri ödeme miktarı 6 milyon 974 bin 417 TL’ye ulaşıyor. Farklı bankaların sunduğu faiz oranları üzerinden hesaplanan taksit ve toplam ödeme miktarları şu şekilde:

– Akbank: Faiz Oranı %2,85, Aylık Taksit 59.025 TL, Toplam Ödeme 7.107.415 TL

– Garantibank: Faiz Oranı %2,91, Aylık Taksit 60.124 TL, Toplam Ödeme 7.251.293 TL

– Ziraat Bankası: Faiz Oranı %2,79, Aylık Taksit 57.932 TL, Toplam Ödeme 6.974.417 TL

– QNB Finansbank: Faiz Oranı %2,84, Aylık Taksit 58.843 TL, Toplam Ödeme 7.082.472 TL

– İş Bankası: Faiz Oranı %3,00, Aylık Taksit 61.780 TL, Toplam Ödeme 7.436.140 TL

– Halkbank: Faiz Oranı %3,40, Aylık Taksit 69.253 TL, Toplam Ödeme 8.332.928 TL

– TEB: Faiz Oranı %3,00, Aylık Taksit 61.780 TL, Toplam Ödeme 7.435.058 TL

– Kuveyt Türk: Faiz Oranı %2,99, Aylık Taksit 61.595 TL, Toplam Ödeme 7.413.998 TL

HaberGlobal’den edinilen bilgilere göre, uzmanlar, mevcut faiz oranlarındaki olası düşüşün emlak piyasasında önemli bir hareketlilik yaratacağı konusunda hemfikir. Faiz oranlarının daha da azalmasıyla konut alıcılarının sayısında artış bekleniyor. Emlak sektörünün bu dönemde birçok fırsat sunduğu ifade ediliyor. Konut kredisi faizlerindeki bu değişim, ev sahibi olmak isteyenler için önemli avantajlar sağlarken, bankalar arasındaki farklılıklar, kredi başvurusu yapacak kişilerin dikkatli seçimler yapması gerektiğini vurguluyor.