Konut Metrekare Fiyatı 34 Bin TL’yi Aştı

AĞUSTOS 2025 İTİBARIYLA KONU SATIŞ FİYATLARINDAKİ ARTILAR

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 405 TL’ye ulaşmış durumda. Son bir yıl içerisinde fiyatlar yüzde 29,15 oranında artarken, bu artış, Temmuz ayında açıklanan yüzde 33,52’lik yıllık enflasyonun gerisinde kalmış. Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, en yüksek fiyat artışları doğu ve güneydoğu şehirlerinde yaşanıyor. Özellikle Diyarbakır’da metrekare fiyatı yüzde 62,84 artış göstererek 28 bin 69 TL’ye ulaşırken, Bingöl’de (%62,79), Erzurum’da (%54,77) ve Muş’ta (%54,69) de benzer yüksek artışlar kaydedilmiş.

İstanbul’da konut metrekare fiyatı 52 bin 597 TL’ye ulaşırken, bu şehirde yüzde 38,63’lük yıllık artış, enflasyon oranının üzerinde gerçekleşerek yatırımcılarına reel kazanç sağlıyor. Türkiye’nin en yüksek konut fiyatlarına sahip olan Muğla’da ise metrekare fiyatı 73 bin 217 TL’ye yükselmiş. Burada yıllık artış oranı ise yüzde 37,47 olarak kaydedilmiş.

Ağustos 2025 itibarıyla konut satış fiyatlarının en hızlı arttığı şehirlerin listesi şu şekilde:

1-Diyarbakır: 28 bin 69 TL (%62,84)

2-Bingöl: 22 bin 890 TL (%62,79)

3-Erzurum: 21 bin 384 TL (%54,77)

4-Muş: 20 bin 269 TL (%54,69)

5-Siirt: 20 bin 159 TL (%48,21)

6-Batman: 22 bin 431 TL (%45,79)

7-Manisa: 30 bin 671 TL (%45,72)

8-Ankara: 30 bin 794 TL (%44,83)

9-Şırnak: 21 bin 225 TL (%44,04)

10-Bolu: 31 bin 972 TL (%43,94)

Ağustos 2025 itibarıyla konut fiyatlarının en yavaş arttığı şehirler ise şöyle sıralanıyor:

1-Kilis: 15 bin 998 TL (%11,75)

2-Artvin: 24 bin 382 TL (%17,92)

3-Bayburt: 21 bin 684 TL (%18,03)

4-Malatya: 19 bin 153 TL (%21,59)

5-Hatay: 24 bin 7 TL (%22,17)

6-Amasya: 25 bin 13 TL (%22,52)

7-Burdur: 27 bin 654 TL (%25,76)

8-Kahramanmaraş: 21 bin 762 TL (%25,99)

9-Yozgat: 21 bin 938 TL (%26,31)

10-Karabük: 25 bin 750 TL (%26,98)

İstanbul’un konut piyasası oldukça canlı, Ağustos 2025 itibarıyla ortalama metrekare fiyatı 52 bin 597 TL oldu. Burada yıllık artış oranı yüzde 38,63 olarak belirlendi. Bu prim değer artışının yanı sıra enflasyonun da üzerinde gerçekleşerek yatırımcılara getiri sağladı. Diğer taraftan Muğla’da son bir yılda konut fiyatları yüzde 37,47 oranında yükseldi ve Ağustos 2025’te ortalama metrekare fiyatı 73 bin 217 TL olarak gerçekleşti.