Konut Satışlarında Zirvedeki İller Hangileri?

Türkiye genelinde konut satışları önemli bir artış gösteriyor. 2025 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında yükselerek 112 bin 818’e ulaştı. Konut satışlarının en yoğun olduğu şehirler ise sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olarak belirlendi. Diğer taraftan, en az konut satışının gerçekleştiği yerler olarak 24 konut ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt kaydedildi.

ARTAN SATIŞ ORANLARI

Ocak-Şubat döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artarak toplam 224 bin 991 konuta ulaştı. Bu artış, konut piyasasında canlılığın devam ettiğini gösteriyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ÜST DÜZEY BÜYÜME

Şubat ayında ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artış göstererek 16 bin 778’e ulaştı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların oranı yüzde 14,9 oldu. Ocak-Şubat dönemi verilerine göre ise ipotekli satışlar, yüzde 127,3 artışla 33 bin 504 konut olarak kaydedildi. Şubat ayında, ilk el olarak 3 bin 956, Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi.

İpotekli satışlar haricindeki diğer satış türleriyle gerçekleşen konut satışları, Şubat ayında yüzde 12,9 artışla 96 bin 40’a yükseldi. Ocak-Şubat döneminde bu kategori altında toplam 191 bin 487 konut satışı yapıldı.

İLK EL KONUT SATIŞLARINDA YÜKSELİŞ

Türkiye genelinde ilk el konut satışları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 33 bin 784 oldu. Bu alandaki satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Ocak-Şubat döneminde de ilk el konut satışı yüzde 23,6 artış göstererek 66 bin 569’a yükseldi.

İKİNCİ EL SATIŞLARDAKİ ARTIŞ

İkinci el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 79 bin 34 olarak belirlendi. Bu satışlar, toplam konut satışları içinde yüzde 70,1’lik bir paya sahip oldu. Ocak-Şubat döneminde ise ikinci el konut satışları yüzde 31,6 artışla 158 bin 422’ye ulaştı.

YABANCIYA SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 düşerek bin 457 oldu ve yabancı alıcıların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,3 olarak hesaplandı. Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği şehirler İstanbul (539), Antalya (503) ve Mersin (89) oldu. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yıla göre yüzde 23,1 azalarak 3 bin 4’e düştü. Şubat ayında yabancı uyruklulara en fazla konut satan ülke Rusya Federasyonu oldu. Ülkelere göre yabancılara yapılan konut satış rakamları ise şu şekilde sıralandı: Rusya Federasyonu: 256, İran: 133, Irak: 99.