Konut Satışlarında Zirvedeki İller Hangileri?

Türkiye genelinde konut satışları, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artışla 112 bin 818’e ulaştı. En fazla konut satışının yapıldığı iller, sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir oldu. En az satış gerçekleşen iller ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak belirlendi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDEKİ ARTIŞ

Yılın ilk iki ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29,1 artarak 224 bin 991 rakamına ulaştı. Bu artış, konut piyasasında canlılığın sürdüğünü gösteriyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA KAYDA DEĞER ARTIS

Şubat ayında ipotekli konut satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 artış göstererek 16 bin 778 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların oranı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde ise bu rakam yüzde 127,3 artarak 33 bin 504’e yükseldi. Şubat ayında ilk el olarak yapılan ipotekli konut satışları ise 3 bin 956, Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 olarak kaydedildi.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDEKİ YÜKSEK RAKAM

İpotekli satışlar dışında kalan diğer satış türleri ile gerçekleşen konut satışları, Şubat ayında yüzde 12,9 artışla 96 bin 40’a ulaştı. Ocak-Şubat döneminde ise bu kategoride toplam 191 bin 487 konut satışı yapıldı.

İLK EL KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Türkiye genelinde ilk el konut satışları, Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 33 bin 784 oldu. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Ocak-Şubat döneminde ise bu satışlarda yüzde 23,6 artışla 66 bin 569 konut satışı gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA BELİRGİN ARTIŞ

İkinci el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 21 artarak 79 bin 34’e ulaştı. Bu satışlar toplam konut satışları içinde %70,1’lik bir paya sahip oldu. Ocak-Şubat döneminde ise ikinci el satışları yüzde 31,6 artışla 158 bin 422’ye çıktı.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA AZALMA

Yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azalarak 1.457’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde yabancıya satışların payı ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Yabancı yatırımcıların en çok konut satın aldığı iller arasında İstanbul (539), Antalya (503) ve Mersin (89) yer aldı. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan toplam konut satışları, geçen yıla oranla yüzde 23,1 azalış göstermiş olup, 3 bin 4 olarak belirlendi. Şubat ayında yabancı uyruklulara yapılan konut satışlarında ise önceliği Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Ülkelere göre yabancılara konut satış rakamları şu şekilde sıralandı:

Rusya Federasyonu: 256

İran: 133

Irak: 99