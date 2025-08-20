KONYA’DA 4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR

OLAYIN BAŞLANGICI

Konya’nın Karatay ilçesinde bir aile, 10 Ağustos’ta 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan endişe ederek hastaneye gitme kararı aldı. Yapılan hastane kontrollerinde, çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Ailenin bu durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri hemen soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİ

Çocuğun yaşadığı mahalledeki yaklaşık 250 güvenlik kamerası ile 500 saatlik görüntü dikkatlice incelendi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, 11 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Özçelik’in küçük çocukla beraber bir binaya girdiği ve daha sonra çatıya çıktığı tespit edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Özçelik, pazartesi akşamı evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.