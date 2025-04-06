Konya’da Baba Ve Oğul Kavgası Kanlı Bitti

OĞUL BABASINI POMALI TÜFEKLE YARALADI

Konya’nın Selçuklu ilçesi Tuzdeve Yolu Caddesi’nde yaşanan olayda, B.D. (22), babası H.D. (47) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar babasının yüzüne isabet etti.

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OĞLU POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan B.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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