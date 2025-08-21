Konya’da Çocuğa Cinsel İstismar: Şüpheli Tutuklandı

BAŞLANGIÇ VE HASTANE ZİYARETİ

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan bir aile, 10 Ağustos günü 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan endişelenerek hastaneye gitmeyi tercih etti. Hastane yapılan kontroller sonucunda, çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Ailenin yaptığı şikayet üzerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri hemen soruşturmaya başladı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Çocuğun yaşadığı mahalledeki yaklaşık 250 güvenlik kamerasının ve 500 saatlik görüntünün detaylı bir şekilde incelenmesi gerçekleştirildi. Ekipler, 11 ayrı suç kaydı olan 24 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Özçelik’in küçük çocukla birlikte bir binaya girdiğini ve çatısına çıktığını ortaya çıkardı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Özçelik, pazartesi akşamı kendi evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklandı.