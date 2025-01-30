More
Gündem

Konya’da Çöken Bina İçin Gözaltı Arttı

konya-da-coken-bina-icin-gozalti-artti

Olayla İlgili Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, inşaattan sorumlu olduğu iddia edilen Adnan T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şu an için şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri devam ediyor.

İnşaatın Çökmeyen Yüzleri

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerindeki Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak’ta çökmüş durumda. Çökme sonucunda, enkaz altından 3 kişi kurtarıldı, ayrıca 2 kişinin cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Ebru Şancı’ya İngiltere Fiyatları Şaşırtıcı Geldi

Manken Ebru Şancı, İngiltere'de markette bir paket üzümün fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi bu duruma tepki verdi.
Gündem

Seranit Granit Halka Arz Sonuçları Paylaşıldı

Seranit Granit, halka arzında 1.356 milyon TL büyüklüğe ulaştı. 153.055 yatırımcı katıldı ve bireysel yatırımcılar, talepleri doğrultusunda hisse edindi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.