Konya’da Çöken Bina İçin Gözaltı Arttı

Olayla İlgili Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, inşaattan sorumlu olduğu iddia edilen Adnan T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şu an için şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri devam ediyor.

İnşaatın Çökmeyen Yüzleri

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerindeki Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak’ta çökmüş durumda. Çökme sonucunda, enkaz altından 3 kişi kurtarıldı, ayrıca 2 kişinin cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı.