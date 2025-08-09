“Konya’da Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti!”

Gündem

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş kazası yaşandı. 25 gün önce çalışmaya başlayan 33 yaşındaki mühendis Selman İlkel’in üzerine 3 ton ağırlığında mermer blok düştü. Bu bloklar iş makinesi kepçesinde duruyordu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Selman İlkel’in yaşamını yitirdiği bildirildi.

CENAZE PROSEDÜRÜ

İlk incelemelerin ardından, Selman İlkel’in cenazesi otopsi işlemi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

