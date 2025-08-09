“Konya’da Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti!”

OLAYIN DETAYLARI
Konya’da, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş kazası yaşandı. 25 gün önce çalışmaya başlayan 33 yaşındaki mühendis Selman İlkel’in üzerine 3 ton ağırlığında mermer blok düştü. Bu bloklar iş makinesi kepçesinde duruyordu.
SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE
Olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Selman İlkel’in yaşamını yitirdiği bildirildi.
CENAZE PROSEDÜRÜ
İlk incelemelerin ardından, Selman İlkel’in cenazesi otopsi işlemi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.