“Konya’da Market Yangını Faciaya Yol Açtı.” (Not: 6 kelime sınırına uygun olarak özetlenmiştir. Detaylar kısaltılmıştır.)

AKŞEHİR’DE BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA CAN KAYBI

Konya’nın Akşehir ilçesi Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki markette yangın çıktı. Alpay Örgün’e ait iş yerinde başlayan alevler hızla apartmana sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLICA OLAY YERİNE ULAŞTI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, markette alevler arasında kalan Muhammed Kaan Örgün’ün cansız bedenini buldu.

YANGINDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen Alpay Örgün, eşi Selma Örgün (46) ve çocukları Poyraz Ali Örgün (8) ile Batuhan Örgün (20) sağlık ekipleri tarafından Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca yangına müdahale ederken elinden yaralanan itfaiye görevlisi Ramazan İçel de hastanede tedavi altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü belirtti.