Konya’da Mikser Altında Yaşlı Adam Öldü

KAZA AYRINTILARI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Müftü Mahallesi’nde meydana gelen kazada Y.U. (24) yönetimindeki beton mikseri, otogar kavşağından dönüş yapmak isterken yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin’e çarptı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, aracın arka lastiğinin altında kalan Metin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Olay sonrası Metin’in cansız bedeni Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Y.U. gözaltına alındı. Hamza Metin’in Beytepe Mahallesi’nde bir bakkal işletmekte olduğu ve kazanın gerçekleştiği anlarda alışverişten döndüğü bilgisi edinildi.