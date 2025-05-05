Konya’da Patlama: 12 Yaralı Açıklandı

PATLAMA OLAYI VE YARALILAR

Konya’nın Karatay ilçesinde, dört katlı bir binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama gerçekleşti. Bu olayda 1’i ağır olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Saat 01.40 sıralarında, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde meydana gelen şiddetli patlama sonrası binanın üçüncü katında yangın başladı. Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis kuvvetleri yönlendirildi.

YARALILARIN TABURCU EDİLİŞİ

Patlamadan etkilenen 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çevrede bulunan hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi. Konya Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu ve 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin yaralandığını aktardı. Vali İbrahim Akın, olay yerine giderek gerekli incelemelerde bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın nedenlerini belirlemek adına araştırmalarını sürdürüyor.