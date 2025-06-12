Konya’da Suç Örgütüne Operasyon Yapıldı! 9 Kişi Tutuklandı

YURT GENELİNDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Yurt genelinde organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Bu çerçevede, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.S. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirdi.

OPERASYON DETAYLARI

Organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma çerçevesinde, Konya il merkezi ve Bozkır ilçesinde helikopter destekli olarak 14 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu operasyon sonucunda M.Ö., N.A., A.A., İ.K., B.U., B.H.G., B.Y., H.A., E.B., M.C.S., M.A., E.D., S.S., İ.C. ve F.K.B. isimli 15 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 19 adet uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 adet tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ve çok sayıda çek, senet ile dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, il genelinde alacak verecek meselelerine müdahil olarak menfaat karşılığı çek ve senet tahsilatı yaparken, borcunu ödemeyen kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve haraç istedikleri tespit edildi. Aynı zamanda bu örgüt üyelerinin, silah ile adam yaralama ve tehdit gibi yöntemlerle halk arasında korku ve paniğe neden oldukları, iş yerinin kurşunlanması, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla yaralama gibi toplam 13 ayrı suça karıştıkları belirlendi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Soruşturma süreci sonucunda 9 kişi tutuklandı. 4 şüpheli savcılık kararıyla, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.