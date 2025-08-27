Konya’daki İnfazın Nedenleri Açıklandı!

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILDI

Merkez Karatay ilçesinin Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ında, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya maruz kaldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırının ardında yatan neden belirlendi.

CİNAYETLE İLGİLİ HUSUMET BELİRLENDİ

Polis ekipleri, olayın 2021 yılında meydana gelen bir husumetten kaynaklandığını tespit etti. Mehmet Koçyiğit’in amcası ve kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit’in, hurdacılık yapan Hıdır A.’nın akrabalarıyla hurda alım-satım üzerine bir sorun yaşadığı öğrenildi. Bu husumet sonucunda, taraflar arasında bir bıçaklı kavga meydana geldi. Bu kavgada Hıdır A.’nın bir yakını bıçaklandı ve sonrasında bıçaklanan kişinin, Mehmet Koçyiğit’in akrabalarından birine otomobil ile çarparak yaraladığı belirlendi. Karşılıklı şikayetlerin yapılmasının ardından, hastanede taraflar arasında silahlı bir çatışma gerçekleşti. Bu çatışmada, Mehmet Koçyiğit Hıdır A.’nın yakınlarından birini silahla yaraladı.

ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolüne alınan zanlı Hıdır A., “Neden çocuğu öldürdün?” sorusuna “Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım” şeklinde yanıt verdi.

KAYIPLAR GÜN Yüzüne ÇIKTI

Yaşanan bu olayın ardından, pazartesi günü yaşanan silahlı saldırıda baba Mehmet Koçyiğit hayatını kaybetti. Oğlu Servet Koçyiğit ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili olarak 60 yaşındaki şüpheli Hıdır A.’yı tespit etti. Zanlı, kısa bir süre sonra mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.