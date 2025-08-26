Konya’daki Olayla İlgili S.B. Açıklama Yaptı

OLAYIN DETAYLARI

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde meydana geldiği öne sürülen olayda, görevli doktor, genç bir kadının kıyafetinin “açık” olduğu iddiasıyla muayenesini gerçekleştirmeyi reddetti. Bu durum karşısında doktorun kendisini ‘teşhirci’ olarak suçlaması üzerine genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya üzerinde büyük bir yankı uyandıran bu olay sonrası Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçti.

SORUŞTURMA GİRECİ

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili olarak doktor hakkında idari bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, “Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” başlıklı haberlerin ardından, konu ile ilgili ihbarlar doğrultusunda gerekli idari işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” denildi.