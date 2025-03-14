Konya Depremleri Sonrası Prof. Dr. Görür Uyardı

AFAD’DAN DEPREM DUYURUSU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya’nın Kulu ilçesi olan 4,2 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem olduğuna dair açıklama yaptı. Türkiye’nin en güvenli illerinden biri olarak kabul edilen Konya’daki bu depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, sosyal medya hesabından “Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay” diye belirtti.

KONYA’DA BÜYÜK DEPREMLER

Konya’da 4,2 büyüklüğündeki depremin 11,62 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Tavşancalı/Kulu merkezli depremin ardından AFAD, Kulu’daki diğer depremin büyüklüğünün 3,6 olduğunu açıkladı. Bu depremin 8,85 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.