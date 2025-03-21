Konya’nın Geleneksel Lokma Tatlısı: Ramazanın Gözdesi

GELENEĞİN TARİHSEL ARKA PLANI

Konya’da geleneksel lokma tatlısı, Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Selçuklu döneminde ‘şerbetli AŞ’ olarak adlandırılan bu tatlı, Osmanlı döneminde padişahlara ikram edilen bir şölen yiyeceği olarak kabul ediliyor. Bugün ise özellikle Ramazan aylarında önemli bir yere sahip. Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, bu geleneğin kökenlerine dair bilgiler aktarıyor. “Lokma tatlısı Selçuklu döneminden gelme bir kültürdür. Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine daha sonra da günümüz kültürüne kadar uzanıyor. Eskiden saraylarda, Ramazan ayında veya padişahların geldiği dönemlerde özellikle yaptırılan bir tatlı olduğunu biliyoruz.”

LOKMA TATLIŞINI HAZIRLAMA SÜRECİ

Kadir Kağnıcıoğlu, zaman içindeki değişimi ve gelişimi de vurguluyor. “Ama o zamandan günümüze kadar farklı şekillerde ikram edilir oldu. Şu an genellikle cenazelerde lokma ikram ediliyor. Konya’da lokma geleneği yeni yeni yerine oturmaya başladı diyebiliriz. Ramazan ayında hafif tatlı olmasından dolayı tercih ediliyor.” Bu tatlı genelde lokmacılarda bulunuyor ve çeşitlendirilebiliyor. Ancak, “ama öz lokma sade olan tatlıdır,” diyor.

HİJYEN VE LEZZET İÇİN MÜCADELE

56 yıldır tatlı ustalığı yapan Süleyman Kağnıcıoğlu, lokma tatlısının yapımında hijyenin önemine dikkat ediyor. “Lokma tatlımızı yaparken oldukça hijyenik ve temiz olmasına dikkat ediyoruz öncelikle. Lokma tatlısının yağın içerisinde aynı şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Lokmanın içerisinde ise un, yağ ve şeker var. Lokma tatlısının her tarafı aynı kızarması için sürekli karıştırmak gerekiyor.” Ayrıca, şerbetleme işleminin önemli olduğunu belirtiyor. “Tatlımız için şerbetini bir gün önceden ayarlıyoruz. Ertesi gün ise un, şeker, yağ karışımı ile hamuru hazırlıyoruz. Daha sonrasında hamuru tek tek hazırlayıp burada kızartıyoruz.” Böylelikle, lokma tatlısı kısa süre içinde hazır hale geliyor.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ YORUMLAR

Halk da lokma tatlısını hafif ve lezzetli olduğu için tercih ediyor.